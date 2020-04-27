Психолог рассказал, как справиться со стрессом в период коронавируса

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Психолог Андрей Зберовский в беседе с Москвой 24 рассказал, как справиться со стрессом в период пандемии коронавируса. По словам эксперта, очень важно осознавать, что проблема является коллективной.
"Хотя понятно, что для человека своя рубашка ближе к телу: сокращение доходов или увольнение беспокоит особенно сильно. Но понимание того, что эта беда коллективная, должно вселять оптимизм, поскольку она коллективным образом будет потом преодолеваться. В этой лодке сейчас находятся все, и грести после окончания эпидемии будут все. Пессимизма быть не должно", – сказал эксперт.
Кроме того, по словам Зберовского, в этот период важно усиливать свои социальные связи, которые помогут в решении проблем.
Также избежать стресса поможет дополнительное обучение, развитие навыков, которые могут пригодиться в новых реалиях.
"Любой кризис успешнее преодолевается, когда у тебя есть дополнительные навыки. Поэтому те свободные дни, что есть сейчас, нельзя терять на депрессию, надо учиться онлайн, читать, получать знания, которые помогут в новых реалиях, которые создает коронавирус", – объяснил психолог.
Регулярное пополнение знаний и развитие дополнительных навыков повышают самооценку и придают уверенности в себе. Это, по мнению эксперта, позволяет преодолевать любые трудности.
Не подвергаться большему стрессу и менее болезненно пережить самоизоляцию, по словам Зберовского, помогут хорошие взаимоотношения в семье.
Ранее сообщалось, что Москва вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".
Во время исследования респондентам по всей стране предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. Оказалось, что в целом по России пандемией обеспокоены 85,5% граждан. В то же время 14,5% вообще не испытывают страха.
24,5% опрошенных россиян оценивают степень своей обеспокоенности в пять баллов. От шести до десяти баллов свой страх в совокупности оценили 40,6% респондентов.
Опрос также показал, что наиболее обеспокоены из-за коронавируса жители Забайкальского края (33,3%), Псковской области (19,6%), Оренбургской области (14,9%), Нижегородской области (14,8%) и Волгоградской области (13,3%).
В десятку также вошли Бурятия (11,5%), Москва (10,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (10,7%), Новосибирская (9,8%) и Тюменская области (9,4%).
Вовсе не обеспокоены (0 баллов) ситуацией с коронавирусом жители Санкт-Петербурга (33,3%), Северо-Кавказского (21%) и Сибирского федеральных округов (20,8%).
Отмечается, что в целом по России уровень обеспокоенности пандемией зафиксирован на среднем уровне (5 баллов).
Читайте также
Соболева Илона
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: