Психолог рассказал, как справиться со стрессом в период коронавируса

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Психолог Андрей Зберовский в беседе с Москвой 24 рассказал, как справиться со стрессом в период пандемии коронавируса. По словам эксперта, очень важно осознавать, что проблема является коллективной.

"Хотя понятно, что для человека своя рубашка ближе к телу: сокращение доходов или увольнение беспокоит особенно сильно. Но понимание того, что эта беда коллективная, должно вселять оптимизм, поскольку она коллективным образом будет потом преодолеваться. В этой лодке сейчас находятся все, и грести после окончания эпидемии будут все. Пессимизма быть не должно", – сказал эксперт.

Кроме того, по словам Зберовского, в этот период важно усиливать свои социальные связи, которые помогут в решении проблем.





Андрей Зберовский психолог Нужно восстановить все свои контакты: одноклассники, одногруппники, коллеги с прежней работы. Широкий спектр коммуникаций, широкий спектр обмена информацией создает для человека горизонты преодоления проблемы: кто-то может взять на работу, кто-то может предложить какую-то идею, совместный бизнес.

Также избежать стресса поможет дополнительное обучение, развитие навыков, которые могут пригодиться в новых реалиях.

"Любой кризис успешнее преодолевается, когда у тебя есть дополнительные навыки. Поэтому те свободные дни, что есть сейчас, нельзя терять на депрессию, надо учиться онлайн, читать, получать знания, которые помогут в новых реалиях, которые создает коронавирус", – объяснил психолог.

Регулярное пополнение знаний и развитие дополнительных навыков повышают самооценку и придают уверенности в себе. Это, по мнению эксперта, позволяет преодолевать любые трудности.

Не подвергаться большему стрессу и менее болезненно пережить самоизоляцию, по словам Зберовского, помогут хорошие взаимоотношения в семье.





Андрей Зберовский психолог Важно, чтобы вы период изоляции не было конфликтов. Когда возникают конфликты в семье, человека охватывает отчаяние, он острее чувствует проблему, потому что нет плеча, поддержки близких. Семья – мощнейший мотиватор человека к действиям. Чувство семьи за спиной бодрит и серьезно поддерживает.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".

Во время исследования респондентам по всей стране предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. Оказалось, что в целом по России пандемией обеспокоены 85,5% граждан. В то же время 14,5% вообще не испытывают страха.

24,5% опрошенных россиян оценивают степень своей обеспокоенности в пять баллов. От шести до десяти баллов свой страх в совокупности оценили 40,6% респондентов.

Опрос также показал, что наиболее обеспокоены из-за коронавируса жители Забайкальского края (33,3%), Псковской области (19,6%), Оренбургской области (14,9%), Нижегородской области (14,8%) и Волгоградской области (13,3%).

В десятку также вошли Бурятия (11,5%), Москва (10,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (10,7%), Новосибирская (9,8%) и Тюменская области (9,4%).

Вовсе не обеспокоены (0 баллов) ситуацией с коронавирусом жители Санкт-Петербурга (33,3%), Северо-Кавказского (21%) и Сибирского федеральных округов (20,8%).

Отмечается, что в целом по России уровень обеспокоенности пандемией зафиксирован на среднем уровне (5 баллов).



Соболева Илона