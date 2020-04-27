Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК, основываясь на данных страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".

Во время исследования респондентам по всей стране предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. Оказалось, что в целом по России пандемией обеспокоены 85,5% граждан. В то же время 14,5% вообще не испытывают страха.

24,5% опрошенных россиян оценивает степень своей обеспокоенности на пять баллов. От шести до десяти балов свой страх в совокупности оценили 40,6% респондентов.

Опрос также показал, что наиболее обеспокоены из-за коронавируса жители Забайкальского край (33,3%), Псковской области (19,6%), Оренбургской области (14,9%), Нижегородской области (14,8%) и Волгоградской области (13,3%).

В десятку также вошли Бурятия (11,5%), Москва (10,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (10,7%), Новосибирская область (9,8%) и Тюменская область (9,4%).

Вовсе не обеспокоены (0 баллов) ситуацией с коронавирусом жители Санкт-Петербурга (33,3%), Северо-Кавказского федерального округа (21%) и Сибирского федерального округа (20,8%).

Отмечается, что в целом по России уровень обеспокоенности пандемией зафиксирован на среднем уровне (5 баллов).

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 193 тысяч человек скончалось.

За последние сутки в России выявили 6 361 случай коронавирусной инфекции. У 2 920 человек отсутствовали клинические проявления. Всего по стране зарегистрировано 80 949 случаев заболевания в 85 регионах.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Он также распорядился подготовить рекомендации, касающиеся мер по сдерживанию коронавируса во время майских праздников.

Глава Роспотребнадзора призвала в этот период оставаться дома.