Как работает приложение "Социальный мониторинг": ответы на вопросы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому, создано приложение "Социальный мониторинг". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Благодаря этому приложению инфицированные москвичи могут оставаться дома и информировать о соблюдении ими карантинного режима. В систему встроена возможность электронного мониторинга, которая фиксирует местонахождение зараженного коронавирусом человека, находящегося на домашнем курсе лечения.
Как работает приложение?
Пр регистрации пользователь подтверждает свой номер телефона, делает фотографию и делиться своим местоположением. Это нужно, чтобы специалисты могли контролировать передвижение пациента.
Выйти на улицу без смартфона пользователь также не сможет. Приложение может в любой момент в течение дня прислать уведомление с просьбой подтвердить свое нахождение дома. Для этого пациенту нужно будет сделать свою фотографию в это же время, сохраненные ранее снимки не подойдут.
Что будет, если пользователь нарушит правила?
Если пользователь покидает указанное в соглашении местонахождение или не реагирует на уведомления приложения, то программа автоматически направляет запрос в городские службы о возможном нарушении изоляции.
За нарушение правил самоизоляции больным грозит административная ответственность и штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Кроме того, нарушителя могут отправить на принудительное лечение в один из обсервационных центров, где он будет находиться вплоть до полного выздоровления.
Какие данные пользователь передает сервису и как они защищены?
При установке приложения пользователь соглашается на передачу своих личных данных, куда относится его ФИО, адрес (его постоянное местонахождение) и номер телефона. Также пациент дает согласие на осуществление фотосъемки и предъявление документа, удостоверяющего личность.
При авторизации приложение просит подтвердить номер телефона и сделать селфи. Все передаваемые данные пациентов хранятся в защищенных серверах департамента информационных технологий. После окончания лечения эти данные удаляются.
Получается, что всех пациентов с коронавирусом обязывают пользоваться приложением. Насколько это законно?
Согласно указу Сергея Собянина от 5 марта, все пациенты с COVID-19, проходящие лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга геолокации, в том числе сервис "Социальный мониторинг".
На дому лечение проходят пациенты с легкой формой болезни. Они лично подписывают обязательное соглашение о получении медпомощи дома и соблюдении режима изоляции. В случае, если документ отказываются подписывать, то инфицированного отправляют на лечение в больницу.
Я не являюсь пациентом с COVID-19. Смогу ли я воспользоваться приложением?
Нет, приложение создано только для пациентов с COVID-19. Кроме того, если человек не заражен коронавирусом, завершить регистрацию в приложении у него не получится. Использовать программу в дальнейшем для отслеживания местоположения граждан не планируют.
Что делать, если у меня нет своего смартфона, но я хочу лечиться на дому и обязан пользоваться "Социальным мониторингом"?
Тем, у кого нет собственного телефона, на время лечения предоставляется на бесплатной основе смартфон с уже установленным приложением. Он ориентирован только на данное приложение, использовать его в других целях не получится, все остальные функции заблокированы. После лечения вся техника возвращается обратно.
Что будет, если пациент откажется устанавливать приложение или перестанет им пользоваться?
Если вдруг пациент подписал соглашение и впоследствии отказался пользоваться приложением или перестал реагировать на уведомления, то его могут привлечь к административной ответственности или отправить на принудительное лечение в больницу.
Используются ли подобные сервисы в мире? Доказали ли они свою эффективность?
Ранее эффективные ограничительные меры были предприняты в Китае. Однако если в России приложение доступно только для больных коронавирусом и данные могут просматриваться только соответствующими специалистами, то в Китае информация об инфицированных доступна практически всем жителям.
Например, китайское приложение Close Contact Detector позволяет выявить контакт зараженного с другими людьми. Также в приложении есть карта с отмеченными зданиями, где проживают пациенты с COVID-19.
В Польше работает мобильное приложение "Домашний карантин". Пациентам предлагают установить приложение или согласиться на постоянный визит сотрудников полиции, которые могут посещать больных в любое время для проверки соблюдения карантина.
За последние сутки в Москве обнаружили 1 959 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице за все время медицинских наблюдений зарегистрировали 33 940 человек, которые заболели COVID-19. Общая численность инфицированных на территории РФ составляет 62 773 человека.
В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса
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