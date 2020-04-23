Больше половины заболевших в Москве старше 45 лет

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столице подтверждено 1 959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Среди новых заболевших коронавирусной инфекцией около 40,5% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 37,5%.

Около 11,5% всех зараженных – это люди в возрасте от 66 до 79 лет, еще 7,5% заболевших – это граждане старше 80 лет. Порядка 3% из числа заболевших – дети.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей. Всего в Москве к настоящему моменту вирусом заразились 33 940 человек.

В России за последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. 47,8% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день по всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса.

29 марта Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса. Режим самоизоляции введен для всех жителей и гостей Москвы, а значительная часть предприятий и организаций временно приостановила работу.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

