В Москве начала работать система пропусков для передвижения по городу

15 апреля в Москве начинают действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Получить документ можно несколькими способами, в том числе и онлайн, предоставив список необходимых данных. Выдавать пропуска начали 13 апреля. И за первые сутки 3,2 миллиона жителей уже оформили документ. Рассказываем, как оформить спецпропуск, куда можно с ним поехать, а также кого оштрафуют за отсутствие документа.

Система пропусков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Эпидемия коронавируса в столице набирает обороты: количество заболевших в день перевалило за тысячу и растет день ото дня. Таким образом, от системы цифровых пропусков напрямую зависит то, как город справится с пандемией. Она создана для того, чтобы снизить количество граждан, передвигающихся по городу, пользующихся общественным транспортом и выходящих на улицу в принципе.

Согласно указу мэра Москвы, система начнет действовать 15 апреля. Сергей Собянин отметил, что эта система – необходимость.





Сергей Собянин мэр Москвы Необходимость для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье многих москвичей, как можно быстрее преодолеть беду и вернуться к нормальной жизни.

Виды пропусков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специальный пропуск необходим для передвижений по Москве на такси, общественном транспорте, личном автомобиле, на велосипедах и самокатах. Ходить пешком можно без пропусков, но соблюдая правила и ограничения. Водитель такси обязан будет попросить у пассажира пропуск, который он проверит через приложение "Помощник Москвы".

Пропуск будет представлять собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые четыре знака обозначают дату окончания срока действия пропуска, а остальные 12 знаков позволят идентифицировать его владельца и цель поездки.



Проверять подлинность цифрового пропуска будут уполномоченные лица, осуществляющие контроль передвижения по городу. Вместе с пропуском нужно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность, – именно тот, который будет указан при подаче заявления. Сотрудник проверит цифровой пропуск в присутствии гражданина с помощью специальной программы на планшете.

Система предполагает три вида пропусков.

Пропуск на работу

Эта категория пропусков создана для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности. Такой пропуск необходим в случае, если организация продолжает работу даже в условиях самоизоляции, а присутствие сотрудника на рабочем месте крайне необходимо. Документ можно получить разово, он действует до 30 апреля.

Кстати, этот же пропуск подходит для служебных разъездов по городу. Например, когда речь идет о курьерах.

Для обращения к врачу

Этот пропуск каждый гражданин сможет получить один раз в день. Документ будет использоваться для поездки в конкретное медучреждение.

Для иных нужд

Этот пропуск создан для поездок в других личных целях, кроме перечисленных. Обязательное требование заключается в том, чтобы эти цели соответствовали режиму повышенной готовности. Например, поехать можно будет на вокзал, на дачу, в магазин в соседнем районе, если это необходимо, к близкому родственнику и так далее.

Этот вид документа также сможет получить любой гражданин, но только два раза в неделю. При этом пропуск будет одноразовым: выдается на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно.

Обратим внимание, что пропуск нужен не всем гражданам, покидающим квартиру. Выйти в ближайший магазин или аптеку, выгулять собаку в радиусе ста метров от дома, вынести мусор или покинуть жилье для получения экстренной медицинской помощи можно будет без этого документа. При этом юрист посоветовал всегда иметь с собой документ, подтверждающий проживание по конкретному адресу.

Также есть несколько категорий граждан, которым не понадобится пропуск для передвижений по городу и области.



Три возможности получить пропуск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пропуск можно получить бесплатно. Если за документ требуют деньги, значит, вы имеете дело с мошенниками. Получить пропуск можно несколькими способами.

Онлайн

Самый простой путь – получить документ онлайн на сайте mos.ru. Для этого прежде всего пользователям нужно быть авторизованными на портале.

Далее в разделе услуг выбираете "Получение цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы", вводите необходимые данные и подаете заявку.

Обратите внимание, что для передвижений на автомобиле потребуется указать номер ТС. Если вы отправитесь на общественном транспорте, приготовьте номер карты "Тройка" или "Стрелка", если она есть. Кроме того, для определенных видов пропуска потребуется иметь под рукой ИНН организации или наименование медицинского учреждения, в которое вы направляетесь.

После ввода и обработки данных система отобразит на экране специальный код, который надо будет сохранить: записать, сфотографировать или сделать скриншот – формат не имеет значения. Указанный код нужно иметь с собой. Также пропуск будет выслан на электронную почту, если она указана в заявке.

По СМС

Еще один способ оформления цифрового пропуска. Для получения документа нужно будет отправить СМС с необходимыми данными на номер 7377 в соответствии с шаблоном. Цифровой код придет в ответном СМС-сообщении.

Звонок на горячую линию

Для получения документа этим способом нужно позвонить в Единую справочную службу правительства Москвы по номеру +7 (495) 777-77-77. Оператор контакт-центра запросит необходимую информацию и самостоятельно заполнит данные для цифрового пропуска. После сотрудник продиктует код цифрового пропуска, который вам останется лишь записать и взять с собой.

Список документов для пропуска

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Список документов для получения электронного спецпропуска небольшой. Однако для каждого вида разрешения он будет различаться.

Пропуск на работу

Прежде всего понадобятся личные данные носителя: ФИО, тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность, номер мобильного телефона и адрес электронной почты (по желанию).

Далее необходимо будет указать вид транспортного средства, на котором вы отправитесь. Если речь идет о личном авто, укажите регистрационный номер ТС. В случае поездок на общественном транспорте введите, если имеется, номер карты "Тройка" или "Стрелка".

Также система потребует данные работодателя – наименование и ИНН организации. Если вы не знаете этих данных, придется их уточнить: без указанной информации документ выдан не будет. Пропуск, полученный на организацию, работа которой сейчас запрещена указом мэра, будет аннулирован.

Пропуск в медучреждение

В этом случае первые два пункта будут совпадать с данными для пропуска на работу. Однако вместо информации о работодателе для такого разрешения нужно будет указать название медицинской организации, а также адреса места отправления и пункта назначения.

Пропуск для иных нужд

Для получения такого пропуска придется указать всю информацию, связанную с личными данными и способом передвижения. Кроме того, для выдачи документа здесь потребуются адреса места отправления и пункта назначения, а также уважительная цель поездки.

Отметим: пропуск выдадут в любом случае при правильном заполнении всех обязательных полей для регистрации документа. Если вдруг по каким-то причинам система выдала ошибку и пропуск вы не получили, значит, данные были предоставлены некорректно или в неполном объеме.

Также не стоит опасаться за персональные данные. Их хранение и обработка будут осуществляться в соответствии с законодательством о персональных данных. По окончании действия режима повышенной готовности вся информация о выданных пропусках будет уничтожена.

Штрафы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 15 апреля штрафные санкции могут быть наложены на всех без исключения граждан, которые не соблюдают правила пропускного режима.

Если вас задержат в пути без пропуска, вы получите предупреждение или штраф в 1–30 тысяч рублей. Если ваша "вылазка" в итоге причинит вред здоровью человека либо вы совершили повторное нарушение, штраф будет уже от 15 до 50 тысяч рублей. За нарушение режима самоизоляции с использованием ТС – штраф в пять тысяч рублей.



Если у вас остались какие-то вопросы о пропускном режиме в Москве, уточнить информацию всегда можно по номеру +7 (495) 777-77-77. Также ответы на самые популярные вопросы можно найти здесь.

По данным на 14 апреля, количество заболевших коронавирусом в России превысило 21 тысячу человек. При этом число жертв эпидемии по всей стране достигло 170. Наиболее сильный удар пришелся на Москву. Из общего количества инфицированных на Москву приходится более 13 тысяч человек. При этом, по словам мэра Москвы, пик заболеваемости в столице еще даже не наступал.

