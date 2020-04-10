Москве удалось вырвать 2–4 недели в ситуации с COVID-19, чтобы подготовиться – Собянин

10:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Благодаря своим мерам борьбы с коронавирусом Москва вырвала время, чтобы лучше подготовиться к предстоящему удару, сообщил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
"Слава богу, что мы идем на две–три–четыре недели позднее того, что там происходит. Что нам удалось вот эти две–три–четыре недели вырвать путем тех мер, которые мы предпринимали", – сказал мэр.
По мнению Собянина, пик заболеваемости в Москве еще даже не наступал.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.
2 апреля власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Граждане продолжают находиться на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
За последние сутки в 57 регионах России зарегистрировано 1786 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 18 летальных исходов, полностью выздоровели 97 человек. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва.
Кому нужно быть наиболее осторожными из-за COVID-19
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