Москве удалось вырвать 2–4 недели в ситуации с COVID-19, чтобы подготовиться – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Благодаря своим мерам борьбы с коронавирусом Москва вырвала время, чтобы лучше подготовиться к предстоящему удару, сообщил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

"Слава богу, что мы идем на две–три–четыре недели позднее того, что там происходит. Что нам удалось вот эти две–три–четыре недели вырвать путем тех мер, которые мы предпринимали", – сказал мэр.

По мнению Собянина, пик заболеваемости в Москве еще даже не наступал.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

2 апреля власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Граждане продолжают находиться на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

За последние сутки в 57 регионах России зарегистрировано 1786 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 18 летальных исходов, полностью выздоровели 97 человек. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва.