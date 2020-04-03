Собянин рассказал о начале работы телемедицины для пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин осмотрел работу службы телемедицинской помощи пациентам с коронавирусом, которые проходят лечение на дому.

"Мы создали специализированный телемедицинский центр – систему, которая работает исключительно на больных коронавирусом. Это отличие от других систем. Специально созданные места врачей, которые ведут онлайн-консультации тех, у кого диагноз поставлен, и которые находятся дома", – рассказал мэр.

Он также напомнил, что сегодня госпитализируются в клиники Москвы пациенты с диагнозом коронавирус только те, у которых это протекает в тяжелой форме.

"Граждане, у которых коронавирус, но легкая форма – они сидят на карантине дома, но, тем не менее, им, конечно, нужна врачебная поддержка. Поэтому с помощью медицинских электронных карт, телемедицинской специализированной платформы ведется постоянное консультирование таких граждан, записываются данные их состояния, и когда ситуация становится сложной, можно вовремя госпитализировать и оказать медицинскую помощь. Это очень важная система, она будет дальше развиваться", – отметил Собянин.

Служба телемедицинской помощи – новый проект для пациентов с коронавирусной инфекцией. С 17 марта больным с коронавирусом, которые могут лечиться на дому, в тестовом режиме стали доступны телемедицинские консультации на базе поликлиники № 5. С 1 апреля службу перевели в специально оборудованное помещение в здании школы № 548.

Для получения консультаций нужно зарегистрироваться на специальной телемедицинской платформе Депздрава. Используя аудио- или видеосвязь, медики анализируют состояние пациентов онлайн, выявляют симптомы улучшения/ухудшения самочувствия, дают рекомендации, отвечают на вопросы пациентов. Специалисты могут пользоваться электронной картой пациента и другими сведениями из ЕМИАС.

В среднем консультация занимает 13–15 минут и позволяет медику за короткое время оценить состояние пациента и дать рекомендации. Сотрудники телемедицинской помощи работают круглосуточно.

В службе задействовано более 200 специалистов Центра телемедицины, которые прошли дополнительное обучение для работы с пациентами с коронавирусом. Это позволит при необходимости проводить до четырех тысяч консультаций в день.

Кроме того, в городских поликлиниках приступили к работе 730 ординаторов, которые принимают пациентов в медучреждениях и выезжают на дом. Также в поликлиниках организована маршрутизация, которая позволяет разделить потоки здоровых и больных пациентов. Там, где возможно, сделали отдельные входы для пациентов с температурой, признаками ОРВИ и гриппа, всем вошедшим в здание измеряют температуру, усилены выездные службы для оказания помощи на дому.

Ранее Сергей Собянин поблагодарил медиков столицы за работу по борьбе с коронавирусом COVID-19. Мэр отметил комплексную работу всей городской системы здравоохранения. На данный момент большая нагрузка выпадает на бригады скорой помощи, которые берут анализы и доставляют пациентов с подозрением на COVID-19 в медучреждения.

Кроме того, в столице работают call-центр, дающий рекомендации по телефону, и аналитический штаб, проверяющий людей с высоким риском заражения.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось.