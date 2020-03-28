Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врачам старше 65 лет сохраняют льготный проезд в городском транспорте. Об этом сообщили в Оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.
"Для работников системы здравоохранения старше 65 лет сохраняется действие социальной карты москвича для бесплатного проезда. База врачей уже передана в "Московский социальный регистр", который занимается оформлением социальных карт", – заявили в центре.
Действие льгот сохранят для всех врачей, кроме сотрудников стоматологических клиник. Кроме того, противопоказанием для подключения льгот станет наличие у специалистов старше 65 лет хронических заболеваний.
В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянин от 25 марта в городе временно приостановлен бесплатный проезд для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также для студентов колледжей и вузов.
Воспользоваться социальными картами для льготного проезда сейчас могут студенты-волонтеры. Для этого им необходимо оставить соответствующую заявку.
25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.
В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.
Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
По данным на 27 марта, в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека скончались в результате инфицирования COVID-19. 45 человек выздоровели.
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