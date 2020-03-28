Роспотребнадзор призвал ограничить контакты детей с улицей из-за COVID-19

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Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали родителям ограничить контакты детей с другими людьми, насколько это возможно, а также уделить больше внимания дезинфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, если такое невозможно, то максимально ограничить контакты детей. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома", – заявили в ведомстве.
Эксперты также отметили, что принесенные из магазина продукты, в особенности в упаковках, необходимо тщательно промыть и продезинфицировать.
В Роспотребнадзоре попросили граждан избегать общественных мест, причем как торговых центров, так и парков. Специалисты отметили, что в зеленых зонах можно находится только исключив общение с другими отдыхающими.
В ведомстве напомнили, что за пределами квартиры нельзя касаться лица и окружающих предметов, а по возвращении следует провести полную дезинфекцию открытых участков кожи.
Накануне представители Ростуризма выступили с предложением отменить поездки внутри страны в качестве меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила серьезно отнестись к данным рекомендациям в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
По данным на 27 марта, в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека скончались в результате инфицирования COVID-19. 45 человек выздоровели.
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