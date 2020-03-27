Ростуризм посоветовал отменить поездки внутри страны из-за коронавируса

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Ростуризм призвал туристов отложить путешествия внутри страны в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает "Интерфакс".
Гражданам, которые уже забронировали поездку, в ведомстве порекомендовали перенести время путешествия на более поздние даты. Туроператоров призвали содействовать клиентам в передвижении периода запланированного путешествия.
Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила серьезно отнестись к данным рекомендациям в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
"Прошу наших граждан отнестись к ограничениям со всей серьезностью – это делается для нашей общей безопасности <...> очень рассчитываю, что предпринимаемые нашей страной меры позволят россиянам уже этим летом свободно путешествовать", – отметила Догузова.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который поможет туристам вернуть им деньги за сорванную поездку из-за ограничений на въезд. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе призвала избежать суеты и паники в связи с отменой поездок и рассказала, что туроператоры вернут деньги, но на это потребуется время.
В России в связи с пандемией коронавируса продолжается ограничение авиасообщения. Так, компания "Победа" отменила все свои рейсы с 1 апреля по 31 мая. Кроме того, 24 марта стало известно, что все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели.
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