В Ассоциации туроператоров России назвали условия возврата средств за билеты

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе порекомендовала туристам не суетиться и не паниковать из-за отмены поездок. Об этом сообщает ИА "НСН".

По словам специалиста, туроператоры не будут уклоняться от выплаты средств за отмененные рейсы и путевки, но на это потребуется время.

"Они [туроператоры] намерены помочь своим туристам и продолжить свою работу после того, как закончится эта пиковая, мегакризисная ситуация. Но при этом, надо понимать, что у туроператоров сейчас нет возможности оперативно всем вернуть все в полном объеме или даже за вычетом понесенных расходов", – заявила Ломидзе.

По словам представителя АТОР, сейчас туристы могут либо перенести свою поездку с возможным изменением направления, либо воспользоваться возвратом. От туроператора можно ожидать компенсацию за вычетом понесенных расходов.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Юрий Смирнов заявил, что готов поддержать законопроект о полном возврате средств за авиабилет при условии введения в стране прибытия режима ЧС.

