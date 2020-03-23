Гостиничный бизнес оказался на грани краха из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Гостиничному бизнесу грозит крах из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщил вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников. По его мнению, это касается всей сферы, а не только отдельной категории отелей.
"Я бы не стал делить отели на большие и маленькие, проблема коснулась всех. Оценивать ущерб пока невозможно, таких данных ни у кого пока нет. Произошло обрушение рынка, пострадали те, у кого были хорошие показатели. А у кого они были и так невысокими, получили еще более плохие результаты", – цитирует его ИА "НСН".
Отмечается, что сегодня пока сильнее всего пострадали гостиничные рынки Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Казани, поскольку именно эти города принимали основной поток иностранных постояльцев. Колесников считает, что это послужит увольнению сотрудников.
"Огромные затраты в этом бизнесе – это зарплаты, так что, во-первых, могут уволить людей. Так что по большому речь идет о банкротстве отрасли. Позже все восстановится, но пока еще месяц, и наступит смерть гостиничного бизнеса", – заметил он.
По данным исследования, на сегодняшний день из-за коронавируса убытки гостиниц Москвы составляют 210 миллионов рублей в день, Санкт-Петербурга – 48 миллионов.
Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько оценил убытки мирового туризма из-за распространения коронавируса нового типа.
По мнению специалиста, запрет на въезд в Китай не обернется большими потерями для мирового туристического рынка. Доля поездок в КНР составляет лишь 4% от их общего числа – это очень незначительные цифры.
Совсем другая ситуация складывается, если рассматривать запрет на выезд из Китая. Сейчас китайские туристы составляют около 11% от мирового количества.
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