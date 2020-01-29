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В мире

16:06

Эксперт оценил убытки мирового туризма из-за эпидемии в Китае

туризм за рубежом

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько оценил убытки мирового туризма из-за распространения коронавируса нового типа в Китае. Об этом сообщает ИА "НСН".

По мнению специалиста, запрет на въезд в Китай не обернется большими потерями для мирового туристического рынка. Доля поездок в КНР составляет лишь 4% от их общего числа – это очень незначительные цифры.

Совсем другая ситуация складывается, если рассматривать запрет на выезд из Китая. Сейчас китайские туристы составляют около 11% от мирового количества.

"Если запрет будет действовать в течение года, то это будут существенные потери. Это высвобождение значительной части мирового предложения. Гостиницы, рестораны, музеи не досчитаются приличного количества мест и потерпят серьезные убытки", – заключил Шпилько.

Ранее в Ростуризме рассказали, что в Китае остается более 5,6 тысячи организованных туристов из России. Большинство из них возвращаются согласно купленным билетам, а те туристы, которые решили прекратить отдых, могут досрочно вернуться на чартерах. Все организованные туристы вернутся на родину до 4 февраля.

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