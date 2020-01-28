Милонов посоветовал пить паленую водку вместо поездок в Китай

16:39
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Депутат Виталий Милонов прокомментировал отмену крупными туроператорами чартерных рейсов на остров Хайнань, где зафиксирован первый летальный случай от коронавируса. В АТОР сообщили, что туристы, которые досрочно вернуться с отдыха из КНР, получат компенсацию.
"В деревне Гадюкино зафиксирован тысяча первый случай отравления от паленой водки. Компенсации никто не получает и возвращаться оттуда тоже никто не хочет. Хорошо в деревне Гадюкино. Не надо ездить в Хайнань", – сказал Милонов в беседе с ИА "НСН".
По данным пресс-службы Ростуризма, на сегодняшний день в Китае остается более 5,6 тысячи организованных туристов из России. Большинство туристов возвращаются согласно купленным билетам, а те туристы, которые решили прекратить отдых, могут досрочно вернуться на чартерах туроператоров. Все организованные туристы вернутся на родину до 4 февраля.
Вспышка коронавируса началась в Ухане в конце 2019 года. Случаи заражения были также выявлены в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале. В Китае на данный момент новым типом пневмонии заражено более 4,5 тысячи человек. Более 100 человек погибло. Госкомитет Китая сообщил, что 52 заболевших пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.
Посольство России в Китае выясняет возможность и порядок выезда соотечественников из провинции Хубэй. Китайские власти ограничили передвижение на ее территории из-за распространения коронавируса.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.
Сергей Собянин, в свою очередь, рассказал, что держит ситуацию на личном контроле. Для координации деятельности городских и федеральных служб в столице создан оперативный штаб. Он должен будет следить за ситуацией и принимать необходимые решения. В случае угрозы безопасности туда будут высылать оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра. В больницах и аптеках есть достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты, тем не менее их закупят дополнительно, отметил мэр.
Глава РАН предупредил о риске глобальной эпидемии коронавируса к марту
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