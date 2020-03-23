Туроператоры не готовы прогнозировать ситуацию по путевкам на лето

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Российские туроператоры призывают туристов обращаться только с первоочередными вопросами по вылетам в ближайшее время. Прогнозов по путевкам на лето пока нет, сообщает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

"К сожалению, по турам на лето и в дальнейшие месяцы все мы еще какое-то время не будем готовы дать однозначных ответов. Ни одна медицинская организация или государственное ведомство не может дать прогноз по продолжительности введенных из-за коронавируса мер", – объяснили в АТОР.

Эксперты Ассоциации считают наиболее правильным решением в текущих условиях перенести сроки или направления тура. Вице-президент АТОР Дмитрий Горин также говорил о таком варианте более подробно.

Это поможет не только сохранить деньги, но и позволит туроператорам возобновить деятельность после нормализации эпидемиологической обстановки, уточнили в АТОР. Там добавили, что на сегодняшний день перенесены или аннулированы десятки тысяч туристических поездок.

Подтвержденные возвраты средств от зарубежных компаний осуществляются со значительными задержками или остановлены вовсе, обратили внимание в АТОР. В связи с этим туроператоры не могут сразу дать ответ по запросам насчет каждого тура.

"Обращаем внимание всех туристов – в настоящее время невозможно говорить об оперативности и принятии индивидуальных решений. Мы призываем всех, и туристов, и представителей туристических агентств, с пониманием отнестись к этому", – подчеркнули в сообщении.

АТОР также советует не аннулировать туры самим из-за COVID-19. Путешествующим напомнили, что если тур аннулируют самостоятельно, с точки зрения законодательства это можно трактовать как односторонний отказ от договора.

19 марта Ростуризм призвал воздержаться от поездок за пределы России до нормализации эпидемиологической обстановки. Организованным туристам рекомендовали обратиться к туроператору с просьбой о переносе путешествия на более поздний срок. Операторов попросили отказаться от реализации туров за границу и оказать содействие в перебронировании.

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами за исключением рейсов из Москвы в столицы. Чартерные рейсы останутся и после 23 марта до тех пор, пока из-за границы не вывезут всех россиян.

До 24 марта российские туристы будут эвакуированы с Кубы. Власти Марокко ввели режим чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса, 512 россиян вернутся оттуда специальным рейсом.

В Росавиации отметили, что авиакомпании РФ за 20 марта вернули 3889 граждан РФ из девяти стран. Их доставили в страну из государств с наиболее сложной ситуацией.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.