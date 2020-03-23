АТОР рекомендовал не аннулировать самостоятельно туры из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туристам не советуют самостоятельно аннулировать туры из-за коронавируса, поскольку это позволит туроператору удержать фактически понесенные расходы, сообщили в АТОР.

В Ассоциации туроператоров России напомнили, что, если путешественник аннулирует тур самостоятельно, с точки зрения законодательства это можно трактовать как односторонний отказ от договора.

Специалисты также заметили, что многие компании предлагают только перенос сроков круиза, а возврат денежных средств не предусмотрен. При этом они готовы увеличить период переноса сроков круизов на год и даже на полтора года.

Вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что делать туристам, которые не смогли выехать за границу из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что самым выгодным в данной ситуации будет перебронирование билетов на более позднюю дату.

Горин отметил, что выездной туризм не может функционировать как раньше, поскольку большинство стран закрыли свои границы. В данном случае все агентства, связанные с отдыхом за границей, должны пользоваться рекомендациями Ростуризма, в которых указаны факторы временного ограничения поездок за рубеж.

Эксперт рекомендует туристам, которые запланировали свои поездки в ближайшее время, обратиться в компании, где они приобретали туры, с запросом на аннулирование путевки либо на перенос даты путешествия. Туроператоры обязаны в течение 10 дней рассмотреть заявку и принять решение. Горин уточнил, что данный вопрос крайне персонализирован и все зависит от прописанных в договоре условий на оказание услуг.

19 марта Ростуризм рекомендовал туристам воздержаться от поездок за пределы России до нормализации эпидемиологической обстановки. Организованным туристам посоветовали обратиться к туроператору с просьбой о переносе путешествия на более поздний срок. Операторов попросили отказаться от реализации туров за границу и оказать содействие в перебронировании.

Коронавирусом в мире инфицировано более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончалось. В России за сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве – 262 больных. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.