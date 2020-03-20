Около 500 россиян планируется эвакуировать из Черногории 20 марта

12:00
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Около 500 россиян, оставшихся в Черногории из-за мер против коронавируса, планируют эвакуировать 20 марта, сообщает РИА Новости.
Накануне на родину удалось отправить более 550 человек. Еще 600 человек хотят вывезти 21 и 22 марта.
"Мы продолжаем собирать данные от соотечественников, у которых нет билетов, чтобы организовать их возвращение в Россию", – сообщили в посольстве РФ в Черногории.
Ранее стало известно, что авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" получили разрешения на вывоз российских туристов из Черногории.
17 марта черногорский премьер Душко Маркович сообщил о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. После этого правительство прекратило международное сообщение.
Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 заявили, что не могут вернуть в Россию более тысячи пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.
Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы.
Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них более трех тысяч пациентов скончалось, выздоровело более 71 тысячи.
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: