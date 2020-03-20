Около 500 россиян планируется эвакуировать из Черногории 20 марта

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Около 500 россиян, оставшихся в Черногории из-за мер против коронавируса, планируют эвакуировать 20 марта, сообщает РИА Новости.

Накануне на родину удалось отправить более 550 человек. Еще 600 человек хотят вывезти 21 и 22 марта.

"Мы продолжаем собирать данные от соотечественников, у которых нет билетов, чтобы организовать их возвращение в Россию", – сообщили в посольстве РФ в Черногории.

Ранее стало известно, что авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" получили разрешения на вывоз российских туристов из Черногории.

17 марта черногорский премьер Душко Маркович сообщил о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. После этого правительство прекратило международное сообщение.

Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 заявили, что не могут вернуть в Россию более тысячи пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.

Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них более трех тысяч пациентов скончалось, выздоровело более 71 тысячи.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось.