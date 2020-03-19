Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
52 случая коронавирусной инфекции зафиксировано в России за последние сутки, сообщил Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Общее их число достигло 199. Из них 188 – у граждан РФ, 11 – у иностранцев. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
12 новых случаев зафиксированы в столице, по 5 – в Московской и Свердловской областях, по 3 – в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях. Также двое инфицированных зарегистрированы в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и в Краснодарском крае. Единичные случаи определены в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской и Тверской областях, Пермском крае, республиках Саха (Якутия) и Чувашия, Ханты-Мансийском АО и в Санкт-Петербурге.
В штабе отметили, что за последние две недели граждане РФ посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Также определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации.
"Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", – добавили в штабе.
19 марта стало известно о кончине 79-летней пациентки с коронавирусом в Москве. Причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб. Это показали результаты паталогоанатомического исследования, сообщили в Оперативном штабе.
"Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб", – заявил главный патологоанатом Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.
Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что инфекционных коек и аппаратов ИВЛ в России достаточно, а если будет необходимость, их станет больше. По его словам, медучреждения страны готовы к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом.
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