106 пациентов выписаны из больницы в Коммунарке

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
106 пациентов выписано из медицинского комплекса в Коммунарке с момента открытия. Они находились там на карантине с подозрением на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы.
40 пациентов были выписаны 17 марта. У каждого из них тест на коронавирусную инфекцию дважды показал отрицательный результат. На данный момент нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания, отметили в штабе.
Сейчас в больнице находятся 408 человек, у 37 подтвержден диагноз коронавирус. 17 марта пациента, который находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, перевели в изолированную палату для продолжения лечения. Его состояние назвали стабильным, лечение продолжается.
"Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, назначены курсы индивидуального лечения", – подчеркнул главный врач Денис Проценко.
Выписка пациентов из стационара производится при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствия клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным.
Как Москва живет в период коронавируса
В России зарегистрировано 114 больных коронавирусом. Десять из них заразились в стране, еще 104 случая завозные.
В качестве мер по профилактике распространения заболевания с 18 марта до 1 мая в Россию недоступен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. В Москве ввели новые ограничения. В частности, нельзя проводить любые досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.
В российских школах объявят каникулы с 23 марта по 12 апреля. В учреждениях организуют дистанционное обучение. Сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период – на июнь.
Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.
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