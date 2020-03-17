Оперштаб опроверг дезинфекцию вертолетами в Москве

Информация о распылении средств для дезинфекции вертолетами в Москве из-за коронавируса не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Там отметили, что соответствующие посты появились в соцсетях, а также указали, что "ранее этот фейк распространялся в Грузии".

Кроме того, в штабе предупредили, что мошенники рассылают электронные письма от лица ВОЗ, передает Агентство "Москва".

"Якобы, перейдя по ссылке в письме, можно узнать важные сведения о вирусе", – рассказали в оперштабе.

Подчеркивается, что в случае перехода мошенники могут получить доступ к личной информации и счетам.

Оперативный штаб опроверг слухи о введении режима ЧС в Москве

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее отвергла сообщения о закрытии Москвы на карантин.

В столице действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса.

В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования.

Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные.

Пятеро заболевших уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов.