Оперативный штаб опроверг слухи о планах введения режима ЧС в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг сообщения СМИ о закрытии российской столицы на карантин.

"В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью", – заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она призвала журналистов руководствоваться официальной информацией оперативного штаба.

По последним данным, почти 14 тысяч человек в мире заразилось COVID-19 за сутки. Количество случаев в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию.

Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные. Пятеро заболевших уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов. Вирус зарегистрирован в 26 регионах страны.

В столице в настоящий момент действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Так, в Москве запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. На каникулы ушли участники проекта "Московское долголетие".

С 21 марта по 12 апреля в Москве перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Такое же положение ввели и в Московской области.

Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

В РФ был создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Совет будет работать в ежедневном режиме. Также в рамках борьбы с коронавирусом была создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.