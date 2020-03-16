Собянин станет первым замглавы совета по предотвращению распространения коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин станет первым заместителем главы координационного совета по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Власти Москвы, понимая всю серьезность существующей угрозы, первыми и, что особенно важно, инициативно приняли целый комплекс упреждающих мер. Считаю, что все эти решения московского правительства обоснованы и необходимы, учитывая масштабы мегаполиса и активный темп жизни здесь", – приводит слова Мишустина Агентство "Москва".

Премьер отметил, что очень важно применить этот опыт в работе по предотвращению распространения коронавируса по всей стране.

Мишустин попросил Собянина уже 17 марта провести селекторное совещание с главами регионов.

"Сергей Семенович, уже в новом качестве попросил бы вас помочь нашим коллегам из регионов выстроить эту работу на местах, в том числе организационно и методически", – сказал глава кабмина.

По последним данным, в России коронавирус диагностирован у 93 человек. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, 79 пациентов находятся в стационаре, четверо выздоровели. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи, пояснила она. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы, добавила Голикова.

Про первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 информация появилась в конце декабря 2019 года. Заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань.

В материковом Китае зарегистрировали 80,8 тысячи случаев. 3 213 пациентов скончались, более 67,7 тысячи излечилось.

С 20 февраля Россия временно запретила въезд граждан КНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.

Кроме того, с 1 марта закрыто авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". Действует временный запрет на регулярные и чартерные авиарейсы между Россией и Ираном.

С 13 марта ограничено авиасообщение РФ с Францией, Испанией, Германией и Италией, с 16 марта – со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.