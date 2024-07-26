Трое пострадавших при пожаре в жилом доме в Ульяновске госпитализированы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Трое пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения при пожаре в жилом доме в Ульяновске госпитализированы и доставлены в центральную городскую больницу и центр специализированных видов помощи, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на место происшествия прибыли психологи, а также работу продолжают специалисты соцзащиты. Помимо этого, были направлены автобусы для перевозки людей в пункт временного размещения.

В свою очередь, глава Ульяновска Александр Болдакин в своем телеграм-канале отметил, что пострадавших жильцов разместят в гостиницах "Волга" и "Венец", где обеспечат их горячим питанием.

Также администрация окажет пострадавшим материальную помощь и восстановит сгоревшие документы. Болдакин добавил, что сейчас пять подъездов дома отключены от холодного водоснабжения и электричества. Подачу ресурсов восстановят в ближайшее время.

Кроме того, пожарные и городские спасатели разбирают завалы, добавил он.

Три квартиры загорелись в многоквартирном доме в Ульяновске на улице Корунковой, 2/19, вечером 26 июля. Прибывшие на место экстренные службы начали оперативно эвакуировать жильцов. К борьбе с огнем привлекли 68 спасателей и 22 единицы техники.

Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 200 "квадратов", а также эвакуировали 25 жильцов. В результате пожара погибли двухлетний ребенок и две женщины. По факту гибели людей и уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.