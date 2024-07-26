В Санкт-Петербурге загорелось здание на площади 1 000 квадратных метров

Фото: МЧС России

Возгорание произошло в трехэтажном здании в Санкт-Петербурге, площадь пожара составляет 1 000 "квадратов". Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС России тушат пожар в неэксплуатируемом здании", – указано в сообщении.

К тушению пожара привлечены порядка 40 специалистов и 10 единиц техники. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что возгорание произошло в квартире на шестом этаже семиэтажного жилого дома в столичном районе Хамовники на Фрунзенской набережной. Спасатели эвакуировали из подъезда около 30 человек. Чуть позже открытое горение было ликвидировано, а впоследствии пожар был потушен.