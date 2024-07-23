Пожарные ликвидировали открытое горение в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в центре Москвы, сообщается в пресс-службе столичного главка ведомства.

Произошло загорание личных вещей и мебели, уточнили представители МЧС. Сейчас специалисты в составе 58 сотрудников и 17 единиц техники проводят работы по полной ликвидации пожара.

По данным СМИ, на месте происшествия сильно пахнет газом. Как отметила одна из жительниц дома, взрыва слышно не было, как только появился огонь, из окон квартиры на шестом этаже стали вылетать стекла.

Кроме того, сейчас рядом со зданием стоит несколько машин скорой помощи, в том числе детская реанимация.

Возгорание произошло в квартире на шестом этаже семиэтажного жилого дома в столичном районе Хамовники на Фрунзенской набережной вечером 23 июля. Специалисты эвакуировали из подъезда около 30 человек.