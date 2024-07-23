Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка ведомства.

Возгорание произошло в квартире на шестом этаже семиэтажного жилого дома. Специалисты эвакуировали из подъезда около 30 человек.

По данным СМИ, возгорание произошло в доме, находящимся в столичном районе Хамовники на Фрунзенской набережной. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и три машины скорой помощи.

Накануне пожар произошел в двухэтажном старом здании в Большом Сухаревском переулке. Огонь в нем распространился на 100 квадратных метров. В результате возгорания частично рухнула кровля. К борьбе с огнем привлекли 60 спасателей и 17 единиц техники.