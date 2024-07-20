Здание мебельного производства в Нижнем Новгороде горит на площади 1,2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Здание мебельного производства в Нижнем Новгороде горит на площади 1 200 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.

Пожар случился на улице Адмирала Нахимова. На месте происшествия работают 79 специалистов и 18 единиц техники.

Ранее МЧС ликвидировало пожар на крыше цеха по производству керамических плит в подмосковных Химках. Общая площадь пожара составляла 3 тысячи квадратных метров. К тушению огня были привлечены свыше 97 спасателей и 33 единицы техники.

До этого на Пресненском Валу загорелось здание Центра цифровизации образования. Для ликвидации всех очагов возгорания в здании пожарные вскрывали кровлю. На месте ЧП работали свыше 130 специалистов, 38 единиц техники и вертолет.