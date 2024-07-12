Пожар на крыше цеха в подмосковных Химках полностью потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар, вспыхнувший утром 11 июля на крыше цеха по производству керамических плит в подмосковных Химках, полностью ликвидирован. Об этом сообщает МЧС РФ в телеграм-канале.

Причину возгорания установят эксперты, уточнили в ведомстве.

Изначально площадь горения составила 80 квадратных метров, потом она увеличилась до двух тысяч. Позже кровля здания обрушилась на площади 1 тысячи "квадратов". Для тушения огня привлекли свыше 97 спасателей и 33 единицы техники.

Пожару был присвоен третий ранг повышенной пожарной опасности. Огонь локализовали на площади три тысячи "квадратов", а открытое горение ликвидировали ближе к вечеру 11 июля.

Химкинская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ЧП. Будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

