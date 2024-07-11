Видео: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Кровля цеха по производству керамических плит загорелась в Химках, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров. На месте работают 26 специалистов и 7 единиц техники.

Накануне пожар произошел в здании Лазаревского районного суда Сочи на улице Победы Лазаревского района. В 12:26 к месту прибыли первые подразделения спасателей. Самостоятельно на улицу вышли 40 человек.

Изначально огонь полыхал на площади 300 "квадратов". Затем возгорание было локализовано на площади 690 квадратных метров, после чего полностью ликвидировано. Никто не пострадал.

