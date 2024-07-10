Кровля здания районного суда горит в Сочи на площади 300 "квадратов"

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Кровля здания Лазаревского районного суда загорелась на площади 300 квадратных метров в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС Краснодарского края.

По данным министерства, пожар случился на улице Победы. В 12:26 по московскому времени к месту прибыли первые подразделения МЧС. В тушении задействованы 14 человек личного состава и 4 единицы техники, уточнили в ведомстве.

Ранее на складе с лекарствами и упаковочными материалами в Старой Купавне произошло возгорание. Пожарные ведомства ликвидировали открытое горение на 20 квадратных метрах. Пострадавших не было.

До этого в общежитии МГУ имени Ломоносова на проспекте Вернадского в Москве загорелись вещи на девятом этаже здания. Очаг возгорания находился в одной из комнат. Из-за произошедшего людей пришлось эвакуировать, пожар был быстро ликвидирован. В результате никто не пострадал.