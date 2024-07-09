Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар произошел в общежитии МГУ имени Ломоносова на проспекте Вернадского, сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Москве.

Возгорание личных вещей началось на девятом этаже 22-этажного дома. Очаг находился в одной из комнат. Из-за происшествия из здания эвакуировали людей.

Пожар ликвидировали в 11:04. В результате никто не пострадал.

Ранее произошло возгорание кровли многоквартирного дома в дагестанском Дербенте. В МЧС уточняли, что пожар был на площади 500 квадратных метров. Пострадавших в результате возгорания нет. В этот же день пожар локализовали.

