09 июля, 11:09Происшествия
Пожар произошел в общежитии МГУ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пожар произошел в общежитии МГУ имени Ломоносова на проспекте Вернадского, сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Москве.
Возгорание личных вещей началось на девятом этаже 22-этажного дома. Очаг находился в одной из комнат. Из-за происшествия из здания эвакуировали людей.
Пожар ликвидировали в 11:04. В результате никто не пострадал.
Ранее произошло возгорание кровли многоквартирного дома в дагестанском Дербенте. В МЧС уточняли, что пожар был на площади 500 квадратных метров. Пострадавших в результате возгорания нет. В этот же день пожар локализовали.
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