МЧС: пожар на кровле многоквартирного дома в Дербенте локализован

07 июля, 18:46Происшествия
Фото: МЧС России
Возгорание кровли многоквартирного дома в дагестанском Дербенте локализовано. Угрозы распространения огня нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Пожар произошел 7 июля. В МЧС уточняли, что горит кровля пятиэтажного дома на площади порядка 500 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет. Жильцов дома эвакуировали, их разместят в пунктах временного содержания.
В тушении пожара задействовали шесть единиц пожарной техники, четыре водовоза. На место происшествия приехали полиция, скорая помощь и представители коммунальных служб. Все подходящие к дому коммуникации перекрыли, пишет РИА Новости со ссылкой на мэрию Дербента.
До этого пожарные локализовали возгорание на газораспределительном узле в селе Виноградное под Алуштой в Крыму. Предварительно, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.
По словам главы администрации города Галины Огневой, из-за повреждения магистрального газопровода временно приостановили газоснабжение 14 населенных пунктов в районе Алушты. Причиной пожара могла стать авария на газовых сетях.
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