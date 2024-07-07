МЧС: пожар на кровле многоквартирного дома в Дербенте локализован

Фото: МЧС России

Возгорание кровли многоквартирного дома в дагестанском Дербенте локализовано. Угрозы распространения огня нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожар произошел 7 июля. В МЧС уточняли, что горит кровля пятиэтажного дома на площади порядка 500 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет. Жильцов дома эвакуировали, их разместят в пунктах временного содержания.

В тушении пожара задействовали шесть единиц пожарной техники, четыре водовоза. На место происшествия приехали полиция, скорая помощь и представители коммунальных служб. Все подходящие к дому коммуникации перекрыли, пишет РИА Новости со ссылкой на мэрию Дербента.

До этого пожарные локализовали возгорание на газораспределительном узле в селе Виноградное под Алуштой в Крыму. Предварительно, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.

По словам главы администрации города Галины Огневой, из-за повреждения магистрального газопровода временно приостановили газоснабжение 14 населенных пунктов в районе Алушты. Причиной пожара могла стать авария на газовых сетях.