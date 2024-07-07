Пожарные локализовали возгорание под Алуштой на площади 1,5 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал SHOT

Огнеборцам удалось локализовать пожар под Алуштой в Крыму. Предварительно, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

На место направили дополнительную группировку сил и средств МЧС для тушения пожара. В ведомстве уточнили, что во время ЧП в селе Виноградное разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив.

Вместе с тем угрозы жителям села нет, подчеркнули в МЧС. На месте работают более 50 специалистов и 14 единиц техники.

Из-за повреждения магистрального газопровода было временно приостановлено газоснабжение 14 населенных пунктов в районе Алушты, сообщила глава администрации города Галина Огнева.

Возгорание на газораспределительном узле в селе Виноградное под Алуштой в Крыму произошло вечером 6 июля. Причиной пожара могла стать авария на газовых сетях. После выгорания газа в трубах специалисты начнут восстановительные работы.

Местные власти подчеркнули, что возгорание не представляет никакой угрозы жилым домам. В результате пожара никто не пострадал.