Спасатели потушили пожар в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар, который произошел в Аксайском районе Ростовской области, потушили. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Десять деревянных частных домов загорелись в поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области утром 5 июля.

Спустя время пожарным удалось локализовать возгорание на площади 5 тысяч квадратных метров. Для этого задействовали вертолет Ми-8 МЧС России, который около четырех раз сбрасывал воду, а также свыше 70 специалистов и 20 единиц техники.

В результате пожара никто не пострадал, а причиной возгорания в домах стало замыкание электропроводки в одном из зданий.

