Замыкание электропроводки в жилом доме привело к пожару в Ростовской области

Замыкание электропроводки в жилом доме привело к тому, что около 10 зданий загорелись в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

На данный момент пожарным удалось локализовать возгорание на площади 5 тысяч квадратных метров. К текущему моменту вертолет Ми-8 МЧС России совершил уже четыре сброса воды. Сейчас на месте происшествия задействованы свыше 70 специалистов и 20 единиц техники.

В ведомстве уточнили, что никто в результате пожара не пострадал.

Десять деревянных частных домов загорелись в поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области утром 5 июля. Тогда на месте пожара работали 45 специалистов и 13 единиц техники.

При этом днем ранее загорелся ангар неподалеку от столичного Белорусского вокзала. Тогда для тушения огня привлекали 10 единиц техники и 37 спасателей, а также пожарный поезд. Инцидент никак не повлиял на движение пассажирских составов. Позже пожар ликвидировали.

