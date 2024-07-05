05 июля, 12:04Происшествия
Замыкание электропроводки в жилом доме привело к пожару в Ростовской области
На данный момент пожарным удалось локализовать возгорание на площади 5 тысяч квадратных метров. К текущему моменту вертолет Ми-8 МЧС России совершил уже четыре сброса воды. Сейчас на месте происшествия задействованы свыше 70 специалистов и 20 единиц техники.
В ведомстве уточнили, что никто в результате пожара не пострадал.
Десять деревянных частных домов загорелись в поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области утром 5 июля. Тогда на месте пожара работали 45 специалистов и 13 единиц техники.
При этом днем ранее загорелся ангар неподалеку от столичного Белорусского вокзала. Тогда для тушения огня привлекали 10 единиц техники и 37 спасателей, а также пожарный поезд. Инцидент никак не повлиял на движение пассажирских составов. Позже пожар ликвидировали.