Пожар в ангаре в центре Москвы ликвидирован

Фото: МЧС России

Пожар в ангаре на Грузинском Валу в Москве ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в главке МЧС РФ по столице.

По данным ведомства, возгорание полностью ликвидировали в 22:01 4 июля. В результате ЧП пострадавших нет.

Хозяйственная постройка, расположенная в границах станции Москва-Товарная-Смоленская, загорелась вечером 4 июля. Для ликвидации огня привлекли 10 единиц техники, 37 спасателей и пожарный поезд. Последний подвез к месту ЧП 120 тонн воды и 2,5 тонны пенообразователя. На движение электропоездов пожар не повлиял.

Позже спасатели ликвидировали открытое горение и локализовали возгорание на площади 600 квадратных метров. Также сообщалось об обрушении ангара.