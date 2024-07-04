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04 июля, 21:53

Происшествия

Пожар в центре Москвы локализован на площади 600 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на улице Грузинский Вал в Москве локализован на площади 600 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по столице.

Хозяйственная постройка загорелась вечером 4 июля. Для тушения пожара привлечены 10 единиц техники и 37 спасателей. О пострадавших информация не поступала.

Кроме того, для ликвидации огня привлекли пожарный поезд, который подвез к горящему ангару, расположенному в границах станции Москва-Товарная-Смоленская, 120 тонн воды и 2,5 тонны пенообразователя. По данным МЖД, возгорание не повлияло на движение пассажирских и пригородных поездов, а загоревшиеся помещения ангара не используются по назначению и были законсервированы.

Позже стало известно об обрушении ангара. На данный момент спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

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