Хозпостройка загорелась на Беговой улице в Москве

Видео: Москва 24

Хозяйственная постройка загорелась на Беговой улице в районе дома 2 в Москве, сообщает главк МЧС РФ по столице.

На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения. По их прибытии площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Всего к месту пожара высланы 10 единиц техники и 37 спасателей. О пострадавших информация не поступала. Однако по уточненные данным, пожар произошел на улице Грузинский Вал, дом 9, строение 4.

В свою очередь, пресс-служба МЖД заявила, что загорелись помещения, которые сейчас не используются по назначению и находятся на консервации. Для тушения направлен пожарный поезд к станции Москва-Товарная-Смоленская. В его составе цистерны со 120 тоннами воды и 2,5 тонны пенообразователя. Ситуация не влияет на движение пассажирских и пригородных поездов. Причины возгорания устанавливаются, заявили в МЖД.

Видео: Москва 24

Ранее сообщалось о взрыве с возгоранием в ларьке с шаурмой около станции Кубинка. Предварительно, в результате ЧП есть пострадавшие. Спасатели оперативно потушили открытое горение, пролили и разобрали конструкции.

Позже следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На место происшествия направили следователей и криминалистов для проведения осмотра и установления обстоятельств случившегося.