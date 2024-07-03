03 июля, 15:48Происшествия
Пожар и взрыв произошли в ларьке с шаурмой в Кубинке
По предварительной информации, в результате ЧП есть пострадавшие.
Спасателям удалось оперативно ликвидировать открытое горение. Они уточнили, что огонь успел распространиться на 12 квадратных метров. Пожарные приступили к проливке и разбору конструкций.
До этого 30 июня пожар произошел на складе готовой продукции в Братске. К быстрому распространению огня привели сухая жарка погода и плотное складирование пиломатериалов. В результате площадь возгорания достигла 6 тысяч квадратных метров.
К тушению огня был привлечен пожарный поезд. Ликвидировать открытое горение сотрудникам оперативных служб удалось лишь спустя несколько часов.
Пожар произошел в районе станции "Водный стадион"