Пожар и взрыв произошли в ларьке с шаурмой в Кубинке

Возгорание и взрыв произошли в ларьке, расположенном на площади возле вокзала, в подмосковной Кубинке, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительной информации, в результате ЧП есть пострадавшие.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать открытое горение. Они уточнили, что огонь успел распространиться на 12 квадратных метров. Пожарные приступили к проливке и разбору конструкций.

До этого 30 июня пожар произошел на складе готовой продукции в Братске. К быстрому распространению огня привели сухая жарка погода и плотное складирование пиломатериалов. В результате площадь возгорания достигла 6 тысяч квадратных метров.

К тушению огня был привлечен пожарный поезд. Ликвидировать открытое горение сотрудникам оперативных служб удалось лишь спустя несколько часов.