Собственницу здания во Фрязине, где произошел пожар, поместили под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Собственницу здания в подмосковном Фрязине, где произошел крупный пожар и погибли люди, поместили под домашний арест, сообщает ТАСС.

Следователь первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области предъявил ей обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших гибель шести человек.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 августа.

В ходе расследованияустановлено, что здание, где произошел пожар, перешло в собственность задержанной жительницы Калуги после смерти ее супруга. В 2019 году решением арбитражного суда умерший собственник признан банкротом и введена процедура реализации его имущества.

С 2021 года объект находился в собственности "Исприна", в составе руководства которого были близкие люди собственницы, что позволило ей и дальше получать доход от сдачи помещений. Здание при этом продолжало числиться в конкурсной массе по делу о банкротстве.

Предварительно вступив в сговор, собственница и замгендиректора "Исприна" оказывали услуги аренды помещений за деньги, при этом не обеспечив должные условия безопасности. Это подтвердили допрошенные арендаторы, которые сообщили, что пожарную безопасность в здании никто не проверял. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля.

Здание во Фрязине загорелось 24 июня. Огонь охватил семь этажей и распространился на площади в пять тысяч квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение вечером того же дня, но потушить пламя полностью смогли только днем 25 июня.

Однако уже к вечеру в здании вновь начался пожар. К этому мог привести поднявшийся ветер, который раздул тлеющий очаг. Спустя некоторое время пожарные ликвидировали возгорание.

В результате произошедшего погибли шесть человек, двое из которых выпали из окна, спасаясь от огня.

По делу о пожаре, в результате которого погибли люди, СК ранее арестовал замгендиректора компании "Исприн" и представителя собственника объекта. По данным следствия, фигуранты дела, предварительно объединившись, оказывали услуги, которые не отвечали требованиям безопасности.

