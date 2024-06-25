25 июня, 11:24Происшествия
Пожар во Фрязине полностью ликвидирован
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар в подмосковном Фрязине полностью ликвидирован, передает МЧС России в своем телеграм-канале.
Огонь охватил здание бывшего НИИ "Платан" днем 24 июня. Через несколько часов пожарным удалось локализовать возгорание на площади 5 тысяч "квадратов". Позднее открытое горение ликвидировали.
Жертвами пожара стали шесть человек. Двое погибли, выпав из окна горящего здания. Тела еще четырех человек обнаружили позднее на седьмом этаже.
Расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. По версии следствия, возгорание могло произойти в результате неисправности электропроводки.
Причиной крупного пожара во Фрязине стал аварийный режим работы электросети