ТАСС: тела четырех человек обнаружены на месте пожара в подмосковном Фрязине

Фото: МЧС России

Тела четырех человек были обнаружены в здании на месте пожара во Фрязине Московской области. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"На седьмом этаже обнаружены тела четырех человек", – заявил собеседник агентства.

По его словам, сейчас устанавливаются их пол и личности.

Пожар в здании бывшего научно-исследовательского института "Платан" произошел днем 24 июня. Огонь охватил семь из восьми этажей здания. Пожарные локализовали возгорание на площади 5 000 квадратных метров, а затем и ликвидировали открытое горение.

В пожаре погибли два человека, которые выпали из окна горящего здания. Еще одного удалось спасти, его поместили в реанимацию. Внутри здания, согласно данным СМИ, оставались еще шестеро человек, которые предварительно считаются погибшими.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Причиной пожара, по данным СМИ, мог стать аварийный режим работы электросети.

