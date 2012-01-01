Очевидцы рассказали, как люди пытались спастись из горящего в подмосковном Фрязине здания

Бывшее здание НИИ "Платан" загорелось в подмосковном Фрязине 24 июня, пожару присвоили третий ранг сложности. Тушение осложнялось тем, что внутри находились взрывающиеся газовые баллоны. По предварительным данным, погибли восемь человек, еще одного удалось спасти. Подробности – в материале Москвы 24.

Пожар повышенной сложности

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Многоэтажное здание в Заводском проезде во Фрязине (Московская область), которое ранее принадлежало НИИ "Платан", вспыхнуло днем 24 июня. Огонь охватил площадь в пять тысяч квадратных метров, семь этажей выгорели почти полностью. Тушение осложняли газовые баллоны, которые находились внутри и периодически взрывались.

Пожару присвоили третий ранг сложности, ликвидировать его направили свыше 130 человек и 50 единиц техники, сообщили в МЧС РФ. Кроме того, в небо решили поднять вертолеты Ка-32 Московского авиационного центра, добавили в ведомстве.



Андрей Воробьев губернатор Московской области Сложность в том, что в центральной части здания находится лифтовая шахта. Воздуховоды были расположены таким образом, что ускорили возгорание.

Девять человек внутри здания оказались заблокированы. Предварительно, двое из них в попытке спастись выпрыгнули из окна и погибли, еще шестеро не выжили, так как внутри произошли обрушения. Спасти удалось только одного человека.

"Один из пострадавших – 34-летний мужчина – находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязине, его подключили к ИВЛ", – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На момент публикации материала пожар локализовали на площади 5 тысяч квадратных метров.

Подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Выяснилось, что бывшее здание НИИ "Платан" не проверяли на пожарную безопасность с 2017 года. При этом ранее там находили 13 нарушений: например, в помещениях не было систем автоматической пожарной сигнализации, а некоторые пути эвакуации оказались захламлены.

"Прыгали люди, кричали"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Здание начало гореть с седьмого этажа, рассказал телеканалу Москва 24 Алексей, который работает неподалеку. По его словам, сначала никто не понимал, что происходит нечто серьезное.





Алексей очевидец пожара во Фрязине Начал гореть седьмой этаж, с правой стороны вырывались языки пламени, с левой было немножко дымно. Одно окно буквально горело.

"В горящем здании было много арендаторов, а на седьмом этаже – мебельный цех, но точно я не могу сказать. Слышал один взрыв, похоже на газовый баллон", – поделился Алексей.

Еще один сотрудник соседнего предприятия Роман Алексеев рассказал, что около 20 минут наблюдал за тем, как горят два этажа, сообщает телеканал "360".

"Потом стали появляться новости, видео, приехали пожарные машины. Появились видео, как люди разбивают стекла и прыгают с этажей. Жуткое зрелище, повсюду пепел", – отметил очевидец.

Местный житель Илья Прошин в беседе с изданием подчеркнул, что здание очень быстро охватывал огонь.





Илья Прошин очевидец пожара во Фрязине Безумно жалко людей. Прыгали люди, кричали… Быстро оно разгорелось. Я слышал, там складские помещения, что-то лакокрасочное. На нас даже падает сажа. Страшно, очень страшно.

Один из арендаторов помещения – хозяин художественной мастерской – рассказал РИА Новости, что в момент происшествия не находился на работе.

"О пожаре я узнал в новостях, у нас все сгорело... Мастерскую мы не страховали, фирма у нас молодая, развивающаяся, опта мало. Все три года, что мы здесь работали, все свои обязательства по пожарной безопасности мы соблюдали", – сообщил собеседник агентства.

В свою очередь, собственник здания Татьяна Белоусова сообщила журналистам, что не была там с лета 2023-го. Также она рассказала, что с 2017 года у нее идет процедура банкротства, а ей сказали "туда даже не соваться". Кроме того, женщина утверждает, что по договору аренды каждый съемщик должен был сам заниматься вопросом пожарной безопасности, сообщает телеканал "360".