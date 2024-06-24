Пожар в подмосковном Фрязине локализован

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Пожар в здании во Фрязине удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

О возгорании стало известно днем 24 июня. По некоторым данным, огонь охватил семь этажей здания – со второго по восьмой. На месте происшествия работали 130 сотрудников МЧС. Также к тушению пожара привлекли 50 единиц техники.

В результате погибли два человека, выпав из окна горящего здания. Еще одного удалось спасти, его поместили в реанимацию. По данным СМИ, внутри здания оставались еще шестеро человек, все они, предварительно, погибли.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

