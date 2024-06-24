Два человека погибли в результате пожара во Фрязине

телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Два человека погибли в результате пожара в офисном здании во Фрязине, где раньше располагался НИИ "Платан". Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал о случившемся в телеграм-канале

Губернатор уточнил, что сотрудники МЧС в настоящее время продолжают устранять возгорание. На месте ЧП работают 12 бригад скорой помощи.

В ТАСС со ссылкой на оперативные службы добавили, что в здании могут находиться еще около семи человек. Внутри произошло обрушение конструкции. Также в материале издания говорится, что существует угроза обрушения верхних этажей, поскольку огонь быстро распространяется. Также в экстренных службах сообщили, что площадь пожара выросла до 4,5 тысячи квадратных метров.

В свою очередь, подмосковная прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром. На месте работает Щелковский городской прокурор Иван Денисов.

О возгорании в бывшем корпусе НИИ "Платан" стало известно 24 июня. Изначально сообщалось о пожаре на пятом этаже, однако вскоре огнем охватило также 6, 7 и 8-й уровни.

В МЧС России сообщали, что тушение осложняют высокая температура и сильное задымление. По данным министерства, на месте ЧП работает более 100 специалистов и 40 единиц техники.