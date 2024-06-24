РИА Новости: пожар вспыхнул в НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине

24 июня, 15:27Происшествия
Площадь и обстоятельства пожара выясняются. В данный момент пожарные приступили к спасению людей на верхних этажах.
"Силы и средства привлекаются по повышенному, третьему номеру сложности", – сказал собеседник агентства.
Ранее пожар произошел на складах в Ростове-на-Дону, где, предположительно, располагается Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД РФ. Спасатели потушили пожар на площади 700 квадратных метров. Ему присвоили второй ранг. В тушении участвовали 73 человека и 28 единиц техники.
Кроме того, возгорание произошло в доме страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. Огонь распространился на 80 квадратных метров. Через некоторое время пожар удалось полностью потушить. В результате происшествия никто не пострадал.
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