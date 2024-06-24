РИА Новости: пожар вспыхнул в НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине

Пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в подмосковном Фрязине по адресу Заводской проезд, дом 2, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Площадь и обстоятельства пожара выясняются. В данный момент пожарные приступили к спасению людей на верхних этажах.

"Силы и средства привлекаются по повышенному, третьему номеру сложности", – сказал собеседник агентства.

Видео: телеграм-канал Baza

По открытым данным, научно-исследовательский институт занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов.

Ранее пожар произошел на складах в Ростове-на-Дону, где, предположительно, располагается Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД РФ. Спасатели потушили пожар на площади 700 квадратных метров. Ему присвоили второй ранг. В тушении участвовали 73 человека и 28 единиц техники.

Кроме того, возгорание произошло в доме страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. Огонь распространился на 80 квадратных метров. Через некоторое время пожар удалось полностью потушить. В результате происшествия никто не пострадал.