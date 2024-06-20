Ангар с двумя лодками на территории яхт-клуба сгорел в Подмосковье

Видео: МЧС РФ

Металлический ангар с двумя лодками на территории яхт-клуба сгорел в подмосковной деревне Степаньково. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на МЧС РФ.

Огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. Сейчас открытое горение уже удалось потушить. К ликвидации пожара привлекли свыше 25 человек и семи единиц техники.

Ранее возгорание произошло в административном здании, которое расположено на Каширском шоссе в Москве. Однако спустя время пожарным удалось потушить огонь. Сотрудники ведомства также спасли одного человека.

При этом сведений о пострадавших пока не поступало. В ликвидации возгорания участвовали более 70 специалистов и 21 единица техники.

