Пожар в доме страхового общества "Россия" в центре Москвы потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание, которое произошло в доме страхового общества "Россия" в центре Москвы, потушили. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в пресс-службе МЧС России.

Пожар на площади 80 квадратных метров произошел по адресу: Сретенский бульвар, дом 6/1, строение 1. По данным открытых источников, построили комплекс домов страхового общества "Россия" еще в конце 19-го века. В тушении огня были задействованы 66 человек и 23 единицы техники.

До этого возгорание произошло в трехэтажном административно-складском здании на Каширском шоссе. Спустя время площадь пожара выросла до 600 "квадратов". Там же обрушилась часть крыши объекта на площади 400 "квадратов".

К тушению привлекли 90 специалистов и 23 единицы техники. Позже стало известно, что пожар удалось локализовать, а затем полностью ликвидировать.

