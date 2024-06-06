Площадь пожара в складском здании на Каширском шоссе достигла 600 "квадратов"

Площадь пожара в здании склада на Каширском шоссе достигла 600 квадратных метров, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале

Кроме того, в здании на площади 400 квадратных метров произошло частичное обрушение кровли.

К тушению возгорания на юге Москвы будет подключена авиация, которая уже направлена к месту происшествия. Об этом ТАСС рассказали представители оперативных служб.

Ранее на ВДНХ загорелась крыша двухэтажного здания. Из-за пожара из здания эвакуировали около 20 человек. Позже возгорание локализовали, а затем – ликвидировали. Для тушения возгорания привлекали 40 специалистов и 11 единиц техники.

