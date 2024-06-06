Сотрудники МЧС локализовали пожар на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар в здании на ВДНХ удалось локализовать. По предварительной информации, площадь возгорания составила 110 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Пожар в здании на проспекте Мира начался в связи с ударом молнии, уточнили в рамках беседы с ТАСС представители пресс-службы выставочного центра.

"На месте работают пожарные службы. Угрозы распространения огня нет", – уточнили собеседники агентства.

Все посетители загоревшегося здания и находившиеся там сотрудники были эвакуированы, среди них нет пострадавших. В настоящий момент на месте происшествия продолжают дежурить врачи.

Ранее сообщалось, что, по данным оперативных служб, в здании на ВДНХ загорелась кровля. Также уточнялось, что оттуда вывели около 20 человек.

